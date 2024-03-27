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В Польше говорят, что близки к соглашению с Украиной по импорту агропродукции

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Об этом заявил лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик

В Польше говорят, что близки к соглашению с Украиной по импорту агропродукции

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик сказал, что официальная Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.

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Об этом Пащик заявил в интервью PAP, которое цитирует Reuters.

"Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом ... Я оптимистично настроен относительно результатов".

По словам главы фракции проправительственной партии, стороны "близки к решению этих проблем вместе в диалоге" накануне встречи министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду в Варшаве и правительств стран в четверг.

Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.

"Это цель, которой можно достичь", - считает политик.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. Согласно документу, базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.

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Комментарии
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MaximSK (Киев)
27.03.2024 в 16:47
Договорятся, а потом фермеры все равно останутся недовольны и снова заблокируют границу, им изначально нельзя было позволять блокировать границу, нарушать закон, в итоге они обнаглели и будут требовать еще и еще.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
27.03.2024 в 16:47
Договорятся, а потом фермеры все равно останутся недовольны и снова заблокируют границу, им изначально нельзя было позволять блокировать границу, нарушать закон, в итоге они обнаглели и будут требовать еще и еще.
Ответить
0
0

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