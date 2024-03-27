В Польше говорят, что близки к соглашению с Украиной по импорту агропродукции
Об этом заявил лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик
фото из свободных источников
Лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик сказал, что официальная Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.
Об этом Пащик заявил в интервью PAP, которое цитирует Reuters.
"Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом ... Я оптимистично настроен относительно результатов".
По словам главы фракции проправительственной партии, стороны "близки к решению этих проблем вместе в диалоге" накануне встречи министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду в Варшаве и правительств стран в четверг.
Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.
"Это цель, которой можно достичь", - считает политик.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.
Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. Согласно документу, базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.
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