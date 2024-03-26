Зеленский сообщил, что переводит Данилова "на другое направление". Источники пишут - послом в Норвегию
Хорошие послы нужны везде
Фото: Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 марта сообщил, что Алексея Данилова, об уходе которого с должности секретаря СНБО стало известно ранее, переводят на другое направление.
"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые замены. Я благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится в другое направление. Об этом позже.
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Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко – он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, имеющий соответствующий опыт. В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
При этом, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале, Данилова назначат послом.
"Данилов идет в послы... Отправился в Норвегию", – написал депутат.
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