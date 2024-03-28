Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24.02.22 до 28.03.24.

За минувшие сутки Силы Обороны Украины ликвидировали 780 человек. Также было уничтожено 152 единиц вражеской техники.

В целом потери российской армии с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом: