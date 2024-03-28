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Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Круглая цифра в графе - "спецтехника"

Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24.02.22 до 28.03.24.

За минувшие сутки Силы Обороны Украины ликвидировали 780 человек. Также было уничтожено 152 единиц вражеской техники.

В целом потери российской армии с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:

  • личного состава - около 439970 (+780) человек,
  • танков - 6914 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 13237 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 10963 (+32) ед,
  • РСЗО - 1021 (+2) ед,
  • средств ПВО - 729 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8590 (+22),
  • крылатых ракет - 2017 (+2),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14595 (+56) ед,
  • специальной техники - 1800 (+6).

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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