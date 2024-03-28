Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Круглая цифра в графе - "спецтехника"
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24.02.22 до 28.03.24.
За минувшие сутки Силы Обороны Украины ликвидировали 780 человек. Также было уничтожено 152 единиц вражеской техники.
В целом потери российской армии с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:
- личного состава - около 439970 (+780) человек,
- танков - 6914 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 13237 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 10963 (+32) ед,
- РСЗО - 1021 (+2) ед,
- средств ПВО - 729 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8590 (+22),
- крылатых ракет - 2017 (+2),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14595 (+56) ед,
- специальной техники - 1800 (+6).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Гендиректор NaVi - о переходе s1mple: Короче говоря, недорого
- Вацко: На товарищеские матчи сборной Украины Ракицкого не отпускал Луческу
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн