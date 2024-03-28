Силы ПВО уничтожили ночью 26 шахедов
Отличные показатели
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 26 из 28 вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала области Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Прошлой ночью противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П, зенитной управляемой ракеты С-300 и 28 ударных БПЛА "Shahed" (район пусков Курская обл. - РФ., Мыс Чауда - Крым).
26 ударных дронов были уничтожены в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Отмечается, что к отражению удара привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
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