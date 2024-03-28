Силы ПВО уничтожили ночью 26 шахедов

Украинская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 26 из 28 вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала области Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Прошлой ночью противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П, зенитной управляемой ракеты С-300 и 28 ударных БПЛА "Shahed" (район пусков Курская обл. - РФ., Мыс Чауда - Крым).

26 ударных дронов были уничтожены в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Отмечается, что к отражению удара привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.