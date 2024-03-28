Рассматривается угроза проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны столицы принял срочные решения

Совет обороны Киева провел экстренное заседание на фоне заявлений российского руководства о намерении увеличить количество ракетных атак на гражданские объекты Украины и столицы и принял ряд решений относительно массовых мероприятий в городе, сообщает 28 марта Киевская городская военная администрация.

"Это (намерения врага - ред.) подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", - сказал глава КГВА Попко.

Кроме того, он акцентировал, что не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.

"Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены", - добавил Попко.

Учитывая угрозы, Совет Обороны Киева принял следующие решения: