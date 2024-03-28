Рассматривается угроза проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны столицы принял срочные решения
Вынужденные меры
Совет обороны Киева провел экстренное заседание на фоне заявлений российского руководства о намерении увеличить количество ракетных атак на гражданские объекты Украины и столицы и принял ряд решений относительно массовых мероприятий в городе,
"Это (намерения врага - ред.) подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", - сказал глава КГВА Попко.
Кроме того, он акцентировал, что не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.
"Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены", - добавил Попко.
Учитывая угрозы, Совет Обороны Киева принял следующие решения:
- Безотлагательно проработать вопрос о проведении в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение многочисленного количества людей.
- Пересмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.
- Всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить принятие всех необходимых мер, способствующих безопасности граждан Киева.
- Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.
Популярное сейчас
- Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
- Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
- Разные слова на родных языках. Довбик вместе с партнерами по Жироне принял участие в интересном челлендже
- Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ