The Economist: С наступлением лета Россия может готовить новое крупное наступление

С наступлением лета растет угроза нового масштабного наступления российских оккупационных войск по всей длинной линии фронта, пишет британское издание The Economist.

Статью под названием "Россия готовится к новому крупному наступлению вдоль длинной линии фронта" издание опубликовало в четверг.

В ней авторы указывают, что весна принесла на фронт некоторое приостановление боевых действий из-за невозможности техники продвигаться по влажной земле.

"Но это не продлится долго. С переходом весны в лето есть опасения, что Россия начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И нет уверенности, что Украина способна сдержать его на этот раз. Именно поэтому ей необходимо срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную оборону на линии фронта", - говорится в материале.

Авторы также указывают, что промедление с решением предоставления необходимой военной помощи со стороны США и Европы представляет риски, поскольку Россия "может прорвать недостаточные оборонительные линии Украины".

"Однако Украина не может просто обвинять своих союзников. Она также допустила ошибки. Одной из них является ее провал в вопросе человеческой силы. Россия готовится к очередной волне мобилизации с целью следующего большого наступления. Террористическое нападение на московский концертный зал 22 марта может на самом деле облегчить эту задачу для Владимира Путина, который использует его для того, чтобы заявить, что Россия должна быть сильной перед лицом кровожадных врагов", - сказано в материале.

Авторы также пишут, что Украина "очень опоздала с укреплением собственных оборонительных позиций", а "правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мысли, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто вроде границы".

"Мысль о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, - это именно то, чего господин Зеленский хотел бы избежать. Но опасность сейчас настолько велика, что это наименее плохой вариант", - пишет The Economist.