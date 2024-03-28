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Буданов считает Telegram "проблемой" для нацбезопасности. Но от него есть и польза

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Глава ГУР высказался о Telegram

Буданов считает Telegram "проблемой" для нацбезопасности. Но от него есть и польза

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов говорит, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины.

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Об этом генерал-лейтенант Буданов рассказал на форуме Kyiv Stratcom Forum 2024, его цитирует hromadske.

"То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - сказал Буданов.

Буданов также добавил, что он против притеснений свободы слова, но не тогда, когда любой может сделать канал и писать "все, что ему заблагорассудится".

В то же время, по его словам, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях:

"Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее работает", - отметил руководитель ГУР.

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