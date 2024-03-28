Российские ПВО сбили над Севастополем свой же истребитель - ВИДЕО

ПВО России над Севастополем в четверг, 28 марта, примерно в 17:00, сбила свой же истребитель.

Об этом сообщают российские СМИ и крымские паблики, которые стали публиковать видео с падающим в море самолетом.

Также в Севастополе на тот момент работали сирены.

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По предварительным данным, это либо истребитель Су-35 либо Су-27, который попал под огонь "не имеющей аналогов" системы ПВО С-400.

Оккупационные власти Крыма подтвердили потерю самолета, но заявили, что пилот был подобран в море в 200 метрах от берега Севастополя.