СБУ на Сумщине задержала наводчицу РФ, ей грозит пожизненное заключение. ФОТО
ssu.gov.ua
СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Также она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
"Основными целями врага были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне у государственной границы Украины. Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам.
Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.
Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее "на горячем", когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку.
Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.
По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. После начала полномасштабного вторжения РФ она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы.
Таким образом, она попала в поле зрения ФСБ и впоследствии была завербована вражеской спецслужбой.
Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела рашистами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумщины. Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные Силы обороны.
Во время обыска у задержанной были изъяты мобильные телефоны, которые она использовала для общения с российским куратором.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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