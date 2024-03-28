  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Россия готовится к новому наступлению в мае-июне, мы к этому не готовы
В тренде

Зеленский: Россия готовится к новому наступлению в мае-июне, мы к этому не готовы

Общие новости
Обновлено

По словам президента, Украине уже сейчас нужна помощь

Зеленский: Россия готовится к новому наступлению в мае-июне, мы к этому не готовы

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне. При этом он не уточнил о каком из направлений идет речь.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CBS News.

По словам президента, Украине сейчас "нужна помощь". Он заявил о приближении российского наступления и признал, что российские войска, которые вторглись на территорию Украины разрушили "некоторые села" на востоке страны.

Зеленский добавил, что у Украины "не было снарядов, артиллерийских снарядов, много разных вещей", но подчеркнул, украинские военные пока "не готовы защищаться от другого большого российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы".

Читайте такжеЗеленский сообщил, что переводит Данилова "на другое направление". Источники пишут - послом в Норвегию

Это, по его словам, ожидается где-то в конце мая или в июне.

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - сказал Зеленский.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом он добавил, что украинская армия стабилизировала ситуацию и она лучше, чем была два-три месяца назад, когда был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов оружия.

Зеленский встретился с журналистами во время поездки в Сумы. Там он инспектировал свежевыкопанные подземные бункеры в окрестностях города.

По его словам, вся эта территория находится в состоянии боевой готовности в ответ на значительное наращивание российских войск по ту сторону границы и нападения на близлежащие села: "Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают села, после этого они всегда пытаются их оккупировать. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому мы должны готовиться".

Он сказал, что больше всего Украине нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и больше артиллерии: "Десятки миллиардов остаются в США... Давайте будем честными, деньги, которые выделяются Конгрессом, администрацией, в большинстве случаев, 80% этих денег - ну, по крайней мере, более 75% - остаются в США. Эти боеприпасы приходят к нам, но производство происходит там, и деньги остаются в США, и налоги остаются в США".

По теме
yellow-arrow
Жерсон Родригеш получил условный срок за домашнее насилие
yellow-arrow
Укус клеща дал осложнение. Стала известна причина смерти Богдана Шершуна
yellow-arrow
Пушич на тренировке Шахтера поздравил украинцев и грузин с выходом на Евро. Марино подарил флаги стран
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
28.03.2024 в 21:28
А що страпилось? Ти що, шашликів наївся? Чи був ти готовий до наступу підорів у лютому 22? Тиж кричав, що війни не буде, ти до всього готовий, треба йти на шашлики. То що зараз страпилось? Твій термін президента стік, так? Тепер ти нас лякаєш? Волаєш, що МИ не готові? То йди з посади, звільняй місце, яке тебе пригнічувало (коли хотів перенести Адміністрацію Президента до Європейського дому). Нехай Стефанчук керує, як колись Турчінов керував.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
28.03.2024 в 21:28
А що страпилось? Ти що, шашликів наївся? Чи був ти готовий до наступу підорів у лютому 22? Тиж кричав, що війни не буде, ти до всього готовий, треба йти на шашлики. То що зараз страпилось? Твій термін президента стік, так? Тепер ти нас лякаєш? Волаєш, що МИ не готові? То йди з посади, звільняй місце, яке тебе пригнічувало (коли хотів перенести Адміністрацію Президента до Європейського дому). Нехай Стефанчук керує, як колись Турчінов керував.
Ответить
1
1
download1 (huyersk)
28.03.2024 в 20:35
Пане,президенте, де фортифікаційні споруди, чим займалися останній рік..? біда,а не президент..сподіваюсь доб'ємося виборів раніше, ніж він сам кудись послом у ОАЕ не втіче..
Ответить
1
0
Море23 (Одесса)
28.03.2024 в 21:08
Он не строил ,он уже мыслями был в Ялте и пил кофе перед контрнаступлением
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости