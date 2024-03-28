Зеленский: Россия готовится к новому наступлению в мае-июне, мы к этому не готовы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне. При этом он не уточнил о каком из направлений идет речь.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CBS News.

По словам президента, Украине сейчас "нужна помощь". Он заявил о приближении российского наступления и признал, что российские войска, которые вторглись на территорию Украины разрушили "некоторые села" на востоке страны.

Зеленский добавил, что у Украины "не было снарядов, артиллерийских снарядов, много разных вещей", но подчеркнул, украинские военные пока "не готовы защищаться от другого большого российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы".

Это, по его словам, ожидается где-то в конце мая или в июне.

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - сказал Зеленский.

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При этом он добавил, что украинская армия стабилизировала ситуацию и она лучше, чем была два-три месяца назад, когда был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов оружия.

Зеленский встретился с журналистами во время поездки в Сумы. Там он инспектировал свежевыкопанные подземные бункеры в окрестностях города.

По его словам, вся эта территория находится в состоянии боевой готовности в ответ на значительное наращивание российских войск по ту сторону границы и нападения на близлежащие села: "Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают села, после этого они всегда пытаются их оккупировать. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому мы должны готовиться".

Он сказал, что больше всего Украине нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и больше артиллерии: "Десятки миллиардов остаются в США... Давайте будем честными, деньги, которые выделяются Конгрессом, администрацией, в большинстве случаев, 80% этих денег - ну, по крайней мере, более 75% - остаются в США. Эти боеприпасы приходят к нам, но производство происходит там, и деньги остаются в США, и налоги остаются в США".