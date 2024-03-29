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Альтман - об обстрелах Одессы: Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое

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Жилье тренера пострадало от ракетных обстрелов

Альтман - об обстрелах Одессы: Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое

фото из свободных источников

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, от ракетного обстрела Одессы пострадало жилье известного украинского тренера Семена Альтмана.

Подробности ужасной ситуации, которую перенес тренер и члены его семьи, рассказал сам специалист.

"Мы все живы, однако пострадали сильно. Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь... Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое.

В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали.

Два дня после этого находился в прострации. Благодаря футбольной братии из числа моих воспитанников, с кем мне приходилось работать, удалось разобрать завалы и вынести мусор. А между тем я вместе с дочерью переехал в другое помещение.

Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального – разберемся", - сказал Альтман.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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