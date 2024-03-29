Альтман - об обстрелах Одессы: Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое
Жилье тренера пострадало от ракетных обстрелов
фото из свободных источников
Как уже сообщалось ранее, от ракетного обстрела Одессы
Подробности ужасной ситуации, которую перенес тренер и члены его семьи, рассказал сам специалист.
"Мы все живы, однако пострадали сильно. Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь... Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое.
В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали.
Два дня после этого находился в прострации. Благодаря футбольной братии из числа моих воспитанников, с кем мне приходилось работать, удалось разобрать завалы и вынести мусор. А между тем я вместе с дочерью переехал в другое помещение.
Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального – разберемся", - сказал Альтман.
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