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От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины

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Сам он, к счастью, не пострадал

От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины

Фото: wikipedia.org

Новина українською

Один из недавних российских ракетных обстрелов Одессы повредил жилье известного украинского тренера Семена Альтмана.

Как сообщает Sport.ua, от сверхмощной взрывной волны после "прилета" в один из приморских районов в доме Альтмана вырвало все оконные рамы, повредив внутренний интерьер.

По информации источника, к большому счастью, владелец жилья не пострадал – в момент взрыва его не было дома.

Ранее Альтман работал главным тренером в "Черноморце", донецком "Металлурге", симферопольской "Таврии". Последним его местом работы на профессиональном уровне был клуб Второй лиги "Балканы" из села Заря Саратского района Одесщины. В нем он выполнял функции тренера-консультанта.

Также он находился в тренерском штабе Олимпийской сборной Южной Кореи, был ассистентом Олега Блохина в сборной Украины и исполнял обязанности главного тренера национальной команды Молдовы.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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