От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Сам он, к счастью, не пострадал
Фото: wikipedia.org
Один из недавних российских ракетных обстрелов Одессы повредил жилье известного украинского тренера Семена Альтмана.
Как сообщает Sport.ua, от сверхмощной взрывной волны после "прилета" в один из приморских районов в доме Альтмана вырвало все оконные рамы, повредив внутренний интерьер.
По информации источника, к большому счастью, владелец жилья не пострадал – в момент взрыва его не было дома.
Ранее Альтман работал главным тренером в "Черноморце", донецком "Металлурге", симферопольской "Таврии". Последним его местом работы на профессиональном уровне был клуб Второй лиги "Балканы" из села Заря Саратского района Одесщины. В нем он выполнял функции тренера-консультанта.
Также он находился в тренерском штабе Олимпийской сборной Южной Кореи, был ассистентом Олега Блохина в сборной Украины и исполнял обязанности главного тренера национальной команды Молдовы.
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