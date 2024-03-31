Ярмоленко вышел на 5 место лучших бомбардиров УПЛ всех времен

В матче 22-го тура УПЛ "Ворскла" - "Динамо" после длительной травмы на поле вернулся лидер киевлян Андрей Ярмоленко. Лидер "Динамо" даже сумел отличиться одним из 5-ти голов.

Это взятие ворот стало для Ярмоленко 104-м в чемпионатах Украины. Поэтому он выходит на "чистое" 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории УПЛ.

Лучшие бомбардиры чемпионата Украины всех времен:

124 гола - Максим Шацких

123 - Сергей Ребров

117 - Евгений Селезнев

105 - Андрей Воробей

104 - Андрей Ярмоленко

103 - Жуниор Мораес