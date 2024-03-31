Ярмоленко вышел на 5 место лучших бомбардиров УПЛ всех времен
Яркое возвращение
Фото: Динамо
В матче 22-го тура УПЛ "Ворскла" - "Динамо" после длительной травмы на поле вернулся лидер киевлян Андрей Ярмоленко. Лидер "Динамо" даже сумел отличиться одним из 5-ти голов.
Это взятие ворот стало для Ярмоленко 104-м в чемпионатах Украины. Поэтому он выходит на "чистое" 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории УПЛ.
Лучшие бомбардиры чемпионата Украины всех времен:
124 гола - Максим Шацких
123 - Сергей Ребров
117 - Евгений Селезнев
105 - Андрей Воробей
104 - Андрей Ярмоленко
103 - Жуниор Мораес
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