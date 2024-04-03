Более семи тысяч танков. Генштаб обновил данные о потерях российской армии в войне с Украиной

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили примерно 444 370 оккупантов и 7009 вражеских танков.

За минувшие сутки силы обороны ликвидировали 710 человек личного состава и более 110 единиц боевой техники.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.24 ориентировочно составили: