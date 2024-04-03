Более семи тысяч танков. Генштаб обновил данные о потерях российской армии в войне с Украиной
Новые цифры Генерального штаба
Радіо Свобода
Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили примерно 444 370 оккупантов и 7009 вражеских танков.
За минувшие сутки силы обороны ликвидировали 710 человек личного состава и более 110 единиц боевой техники.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 444370 (+710) человек,
- танков - 7009 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 13368 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 11142 (+30) ед,
- РСЗО - 1025 (+2) ед,
- средства ПВО - 745 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8796 (+17),
- крылатые ракеты - 2059 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14813 (+30) ед,
- специальная техника - 1838 (+6).
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