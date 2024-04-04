Наш человек в США: о допросах в Прокуратуре, помощи Щербицкого, раритете от Яшина и краже форварда Памира

Таких людей называют "поцелованный Богом". Это определение состоит из многих качеств, которыми наделяет Всевышний своих особенных детей. Доброта, искренность, самоотверженность, неисчерпаемый оптимизм, отличное чувство юмора, умение всегда прийти на помощь и творить хорошие дела – все это о хорошо известном в спортивных кругах Одессы, а ныне в нью-йоркском районе Бруклин Эдуарде Лучине.

ЕЖЕМИНУТНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ НА БРАЙТОН-БИЧ

Перебравшись из Южной Пальмиры за океан в 1992-м ради больной матери, он и там находится на виду. Этот человек прошел в США разные испытания, однако несмотря на перипетии судьбы ему удалось занять именно ту нишу, которая близка его душе – спортивную деятельность. Поначалу Лучин стоял у истоков футбольного клуба "Черноморец" (Нью-Йорк), затем стал спортивным журналистом, а впоследствии еще и возглавил Ассоциацию ветеранов спорта США. Этим он живет до сих пор, и именно преданная работа по нескольким направлениям является стимулом в его жизни.

Чтобы понять, насколько он популярен в эмигрантском районе, где живут выходцы из Украины и многих других республик бывшего СССР, следует привести только один пример. Достаточно было автору этих строк оказаться вместе с Лучиным на легендарной нью-йоркской улице Брайтон Бич, как с ним чуть ли не ежеминутно кто-то здоровался. В этом Эдуард Петрович не видит ничего удивительного, ведь люди не один десяток лет смотрят его по телевизору или слышат по радио. А еще раньше читали спортивную газету, которую он издавал в Нью-Йорке. Да и мероприятия, которые регулярно проводит возглавляемая Лучиным Ассоциация ветеранов спорта – выходцев из бывшего Союза, довольно популярны. Это, в частности, традиционный Мемориал Валерия Лобановского, который проводится в "столице мира" более двух десятков лет, а также "Олимпийский бал", на который собираются чемпионы по разным видам спорта.

ОКАЗАТЬСЯ В ОБЪЯТИЯХ СПОРТА

Судьба Эдуарда Лучина непростая. Родился он в трудные послевоенные годы. По его словам, он является воспитанником государственной системы Советского Союза. Родившись в семье незаконно репрессированных родителей в сталинском лагере в Караганде, его воспитание начиналось в Одессе в Доме малютки, а продолжилось в детском доме и школе-интернате. После окончания учебы юный Эдик пошел на завод, где работал токарем, слесарем. А дальше была двухлетняя служба в армии, по завершении которой он вернулся в Одессу и снова пошел на завод. В тот момент у молодого Лучина уже окончательно сформировалось понимание, кем именно он хочет быть.

- Мечтал стать журналистом-международником, - признался Эдуард Петрович. – Однако из-за определенных обстоятельств, которые иногда возникали в нашей бывшей стране, выбрал спорт – то, что я очень любил и которому посвящал очень много времени. Особое место в моей душе занимал футбол. Так что с завода, где я получал неплохую для 70-х годов зарплату в 220 рублей (а это были большие деньги!), я перешел туда, где мне было интересно – в спорт. Сначала работал в областном совете ДСО "Водник", при котором находилась команда "Черноморец", а потом меня пригласили в созданную СДЮФШОР "Черноморец". Инициатором приглашения стал известный в Одессе и Украине тренер Анатолий Зубрицкий. В ней я работал инструктором-методистом, завучем, а впоследствии и тренером.

ИЗ ТЕХНИКУМА ФИЗКУЛЬТУРЫ – В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Работа тренером давала возможность Лучину не только расти профессионально, но и доставляла большое удовольствие. Ведь когда наставник видит ее плоды в виде дебюта своих питомцев в известных командах, то это, безусловно, является лучшей наградой.

Именно так было в случае с двумя подопечными Эдуарда Петровича – Ильей Цымбаларем и Юрием Никифоровым, которые еще в чемпионате СССР успешно защищали цвета одесского "Черноморца", а затем заявили о себе во весь голос и за границей. Оба выступали на крупнейших футбольных турнирах мира и Европы, имеют немало наград, титулов и званий. Второй из них еще успел поиграть на Азиатском континенте за японскую "Ураву Ред Даймондс".

Связав себя со спортивной деятельностью на многие десятилетия, Лучин совершенствовался и благодаря знаниям. Еще в молодом возрасте он обогащался ими в учебных заведениях Украины.

– Я закончил с отличием Ивано-Франковский техникум физической культуры, а затем поступил в Одесский педагогический институт имени Ушинского на факультет физвоспитания, – вспоминает Эдуард Лучин. – После окончания учебы в этом учебном заведении меня пригласили преподавать в нем футбол на кафедре спортивных игр. Что я и делал на протяжении ряда лет, при этом тренируя футбольную команду института. Ей удавалось становиться чемпионом Одессы, призером первенства Украины среди студенческих коллективов. Мне и моим ученикам это доставляло большую радость.

РАРИТЕТ ОТ ЛЕГЕНДЫ

Многогранность и неисчерпаемая энергия Эдуарда Лучина впоследствии проявилась и в работе на новом пути – в Одесском областном спорткомитете, где он отвечал за развитие футбола и деятельность спортивных школ города и области. Люди, пригласившие молодого специалиста, хорошо знали его качества. Как и знали о том, что Лучин никогда не подведет.

– Когда я работал в спорткомитете, две команды Одессы играли на достаточно высоком уровне: "Черноморец" – в высшей лиге чемпионата СССР, а СКА – в первой. Работа в футбольной сфере доставляла мне удовольствие, ведь я погрузился в огромный мир игры миллионов и детского спорта.

Это позволило мне встречаться с такими интересными личностями, как Виктор Прокопенко, Никита Симонян, Матвей Черкасский (они тренировали одесский "Черноморец" – прим. авт.) и многими другими, с кем мне приходилось общаться благодаря своим служебным обязанностям. До сих пор храню на память визитку с автографом легендарного Льва Яшина – для меня это раритет. Вообще жизнь в футболе подарила мне отличные встречи и позволила найти немало друзей.

СЕКРЕТНЫЙ ВИЗИТ В ДУШАНБЕ

Среди тренеров, с кем контактировал Лучин, был и один из выдающихся наставников в истории "Черноморца" Ахмед Алескеров. Именно с ним одесская команда добилась наибольшего успеха в своей истории – выиграла в 1974-м бронзу чемпионата СССР. Этот специалист проникся доверием к энергичному и коммуникабельному Эдуарду и однажды поручил ему достаточно сложное и ответственное дело – перехватить у московского "Спартака", киевского "Динамо" и других желающих клубов талантливого игрока Эдгара Гесса из душанбинского "Памира".

– Алескеров послал меня в Душанбе за этим футболистом, – начинает интересный рассказ Лучин. – За форвардом "Памира" тогда гонялись селекционеры многих команд Советского Союза – кроме "Спартака", это было киевское и московское "Динамо". "Черноморец" решил не отставать от коллег по высшей лиге в желании завоевать талантливого нападающего. В столице Таджикистана я разыскал Гесса и, поговорив с ним, сделал все, чтобы он приехал в Одессу. Когда футболист уже тренировался в "Черноморце", в один прекрасный день ко мне в квартиру прибежал мой сосед, страстный болельщик одесской команды. Он буквально с порога воскликнул: "Эдик, это правда, что ты украл футболиста?!". Я поначалу даже не понял, о чем идет речь и, разумеется, ответил: "Нет, никого ни у кого я не воровал". "Ну как же – "Комсомольская правда" написала, что "некий Эдик из Одессы" увел из-под носа известных селекционеров московских и киевского клубов Эдгара Гесса и привез его в Одессу". И тут же протянул мне газету с этой публикацией. Действительно, корреспондент по фамилии Цеков посвятил мне целый подвал второй страницы популярного в ту пору издания. Но не это было для меня самое ужасное. Через несколько дней в другой центральной газете – "Правде" ее корреспондент Лев Лебедев в спортивной колонке написал: "Нам такие Эдики не нужны!". Это был настоящий приговор. Вскоре в Одессу приехала специальная комиссия Генеральной Прокуратуры СССР, которая начала вести очень серьезное дело. В нем, кроме меня, было замешано много авторитетных людей – Герои Социалистического труда, главы колхозов. К счастью, после долгих разбирательств дело было спущено на тормоза. Дело в том, что первый секретарь компартии Украины Владимир Щербицкий находился в хороших отношениях с Леонидом Брежневым, это меня и спасло. Все, к счастью, обошлось, и дело закрыли. Правда, неоднократно пришлось побывать на допросах, немало пережив за это время. Когда я шел на очередной из них, председатель облсовета ДСО "Водник" Игорь Яковенко сказал, что со стадиона никто не уйдет, все будут ждать моего возвращения. Когда я вернулся, весь кворум был на месте. Все сразу же стали спрашивать: "Ну что? Как?". А я им и говорю с отнюдь не радостным выражением: "Что, что? Я всю правду сказал!". Видели бы вы после этого те лица! Это была сцена из гоголевского "Ревизора" – все словно окаменели! Я не выдержал, засмеялся. Всех сразу же отпустило, и кворум облегченно вздохнул. И сразу же прозвучала команда: "Наливай!". И понеслось! (Улыбается) Шутки шутками, но если говорить серьезно, то те дни были не самые приятные в моей жизни. Особенно если учесть, что мои родители когда-то находились под следствием по сфабрикованному "советами" делу. И не просто находились, а отбывали сроки, к которым их, как и множество невинных людей, приговорили советские власти. Кстати, после газетных публикаций за мной закрепилось прозвище "Эдик из Одессы" (смеется).

ФУТБОЛЬНЫЕ ПРОГРАММКИ ПОД ЦЕНЗУРОЙ

Кроме этого прозвища Лучина еще называли… "Третьяком". Да-да, именно фамилией известного в 70-80-х годах хоккейного вратаря сборной СССР. Дело в том, что в среде ярых одесских болельщиков, многие из которых были завсегдатаями легендарной Соборки – места в центре Одессы, где собираются поговорить о футболе его поклонники, Эдуард отлично зарекомендовал себя как искусный страж ворот в любительских футбольных баталиях. Кто-то сравнил его с Владиславом Третьяком – с тех пор и пошло-поехало. Одесские болельщики со стажем, которых, к сожалению, с каждым годом остается все меньше и меньше, до сих пор с ностальгической улыбкой и теплыми словами вспоминают Лучина.

А еще ему вполне подошли бы такие прозвища, как "Многостаночник" и "Универсал". Ведь абсолютно все, за что брался Эдуард Лучин, получалось у него отлично. Еще во время работы в "Черноморце" Ахмеда Алескерова он был составителем программок на домашние матчи "моряков". Эту роль он исполнял со второй половины 70-х до начала 80-х, пока на смену не пришли коллекционер и статистик - Николай Ткач и Сергей Мартынов.

– Однажды мои одесские друзья прислали мне целый набор "моих" программок, – говорит Лучин. - Не представляете, как приятно было спустя не одно десятилетие просмотреть их, полистать страницы. Своеобразную эстафетную палочку в их выпуске я получил от патриарха одесского футбола Сергея Раздорожнюка. Для меня это была интересная и увлекательная работа, которая тоже оставила немало хороших воспоминаний. Помнится, как текст каждой программы необходимо было согласовывать, а потом утверждать в соответствующих инстанциях. Что и говорить, цензура была в те годы особенной.

СУДЕЙСТВО БЕЗ ВЗЯТОК

"Универсал" Лучин умело проявил себя и в другом амплуа – футбольном арбитраже, получив звание "Судья Республиканской категории", которое в те времена считалось достаточно высоким.

- Судейское удостоверение храню до сих пор, - продолжает рассказ Эдуард Петрович. – В роли арбитра чувствовал себя достаточно уверенно. Меня порой спрашивают: какая была самая большая взятка, которую мне предлагали за нужный результат? Объясняю: мне их не давали. Слишком хорошо меня знали. Борис Шмигельский, курировавший футбольных арбитров Украины в ту давнюю пору, перед серьезной игрой всегда просил меня отсудить "по Латышеву", то есть качественно и без ошибок. Что я и старался делать. Как-то один проверяющий обо мне сказал так: "Он – идиот! Сам не берет и другим не дает!". А перебравшись в США, я завершил карьеру в аналогичном по американским меркам ранге штатного рефери. Кстати, судить футбол в Америке очень приятно: прекрасные поля, праздничная атмосфера, и оплата достойная. Не удивляйтесь, но США – футбольная страна. В нем все создано для развития футбола. И я уверен, что через несколько лет американская сборная непременно будет бороться за высокие места в мировом футболе. Все к этому идет.

ЭФФЕКТ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ

В конце 80-х в кабинет Эдуарда Лучина в Одесском облспорткомитете зашел тогдашний руководитель ФК "Черноморец" Юрий Заболотный, предложивший ему работать в структуре клуба. Так наш герой оказался в должности руководителя организационно-массовой работы. В ней он чувствовал себя как рыба в воде, ведь к тому времени уже имел достаточный опыт в различных сферах футбольной и спортивной деятельности. В "Черноморце" Лучин отвечал не за один и даже не за два участка работы. Создание Клуба любителей футбола и организация встреч с командой, как и трудоустройство футболистов в зарубежные клубы – все это удавалось ему на должном уровне. Как обычно, качественно и надежно.

А еще многие годы он работал в Федерации футбола Одессы. Именно Эдуард Лучин стоял у истоков создания мини-футбольного движения в городе и СССР. В историю этого вида спорта он вошел в качестве организатора первого чемпионата Одессы по мини-футболу на призы газеты "Вечерняя Одесса", а впоследствии и как участник первого чемпионата СССР по мини-футболу среди любителей в москве на призы газеты "Комсомольская правда". И следует отметить: не безуспешно.

В АМЕРИКУ – ЧТОБЫ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Кто знает, как сложилась бы судьба одной из самых авторитетных фигур в спортивной жизни Одессы, если бы не предупреждение врачей о состоянии здоровья матери. "Хотите спасти ей жизнь – езжайте в Америку" – после этих слов Эдуард Лучин, ничуть не колеблясь, сразу же начал собирать документы.

- Маме нужны были две операции на сердце, так что я сделал все, чтобы ее спасти, - вспоминает он ту серьезную жизненную ситуацию. – Приехав в США, где жила моя сестра, вскоре мама была прооперирована и она прожила с нами еще девять лет, отойдя в вечность в 87-летнем возрасте. Моя мама – удивительная женщина, можно даже сказать – героиня. Она родила меня в сталинском лагере, но, несмотря на все тяжелые испытания, она спасла мне жизнь. Ей тогда говорили в бараке: "Ты спаси себя, Лида. Ты молодая – и еще родишь". Но она дневную пайку, которую выдавали в лагере, отдавала женщине из другого барака, чтобы она кормила меня молоком. Таким образом мама меня и спасла. Так что судьба дала мне шанс спасти и ее. Отказавшись от разных карьерных перспектив в Одессе, я переехал в США, где все начинал с нуля.

По словам Эдуарда Петровича, США – страна, которая предоставляет человеку все возможности для того, чтобы он развивался. Лучину, как и каждому эмигранту, сначала пришлось непросто. Он не мог работать тем, кем хотелось бы, да и были проблемы со знанием языка. Однако этот человек еще раз проявил качества своего характера и, можно сказать, снова сделал сам себя.

"РАДИО ПРИХОДИТ И УХОДИТ, А ЛУЧИН ОСТАЕТСЯ"

Летом 1994-го, накануне старта чемпионата мира в США, Эдуард Лучин позвонил на телевидение и предложил вести репортажи для любителей футбола из числа эмигрантов. Там этим предложением заинтересовались и сказали приехать на испытания.

– Ехать мне пришлось в соседний штат, в городок Форт-Ли, – вспоминает Лучин. – На телевидении мне сказали, что будут меня тестировать в умении комментировать, а мои качества будет оценивать эксперт Евгений Рубин, известный еще со времен СССР спортивный журналист. С этой целью включали видеокассету с записью матча Бразилия – Канада, которая была сыграна перед мировым первенством. К моему счастью, этот поединок я раньше смотрел, ведь на домашнем телевизоре всегда искал футбол на телеканалах. Несмотря на то, что к комментированию я не готовился, отработал вроде бы неплохо и мне сказали: "Да, берем вас. Вместе с Рубиным будете вести репортажи с чемпионата мира по футболу на всю Америку". С тех пор и началась моя журналистская работа на телевидении и радио WMNB.

За три десятилетия Эдуард Петрович успел поработать на всех радио США, вещавших для эмигрантов. В их среде даже появилась такая шутка: "Радио приходит и уходит, а Лучин остается".

ОСВОБОДИТЬ ИЗ ВАКУУМА

Не порывая со спортивной журналистикой, более двух десятилетий назад Эдуард Лучин занялся созданием Ассоциации ветеранов спорта США, плодотворно действующей до сих пор.

- Когда я приехал в Америку, то увидел, сколько здесь выдающихся спортсменов, тренеров и журналистов из Украины и других республик бывшего СССР. Тогда я сказал себе: "Их всех нужно объединить". Ведь эти люди долгое время были на виду, на слуху, а эмигрировав в США, они оказались в каком-то вакууме, словно наедине с собой. Понятно, что это не лучшим образом отражалось на них и психологически. Я счастлив, что мой замысел удалось реализовать и теперь наша Ассоциация объединяет немало удивительных людей, которые в разных видах спорта и в разные годы завоевывали награды не только в своей стране, но и на самых престижных международных соревнованиях. Все они теперь могут встречаться, общаться, чего многим эмигрантам всегда не хватало. У нас есть свой веб-сайт, выпускаем и газету "Мир спорта". Из года в год проводим различные турниры, в частности, Мемориал Валерия Лобановского, организуемый уже более двадцати лет, Мемориал жертв трагедии 11 сентября в Нью-Йорке, Мемориал погибшего полицейского Руслана Тимошенко. Проводим также "Олимпийские балы", на которые приглашаем выдающихся спортсменов, в том числе и представителей Олимпийского Комитета Украины. Не забываем и о детках, для которых также организовываем различные спортивные мероприятия.

ДРУЖБА НА МНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЙ

За свою жизнь Эдуард Лучин пересекался со множеством известных и легендарных личностей, среди которых у него немало друзей. Понятно, что большинство из них – из футбольной среды.

- Дружим с Вячеславом Лещуком – человеком, много лет отдавшим "Черноморцу" как футболист и руководитель, - начинает перечень Лучин. - Дружим также с другим экс-капитаном команды - Василием Ищаком, который сейчас проживает в Канаде, и живущим неподалеку в США Юрием Смотричем. До сих пор у меня сохранились хорошие отношения с Виталием Серафимовым, курировавшим одесскую команду много лет, а также Семеном Альтманом, Леонидом Буряком, Андреем Телесненко, Сергеем Гусевым, Сергеем Шматоваленко, семьей Цымбаларей. А с семьей Никифоровых, где в большом футболе оставил след и старший брат Юрия – Александр, у меня вообще родственные отношения. К сожалению, некоторых друзей уже нет в живых – Виталия Фейдмана, Юрия Заболотного, Владимира Финка, Виктора Прокопенко, Владимира Плоскины, Матвея Черкасского… Но жизнь продолжается, и я желаю всем своим землякам из родной Одессы и Украины скорейшей Победы и мира.

Фото из архива