На аэродроме Морозовск уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов
Демилитаризация продолжается
Кадр з відео з соцмереж
Служба безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны Украины успешно осуществили атаку на российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области, в результате которой уничтожено не менее 6 самолетов, а еще 8 получили существенные повреждения.
Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники.
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Отмечается, что на аэродроме базировались бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34, которые враг использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах.
Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.
В то же время источники подчеркнули, что "это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал" российских оккупантов.
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