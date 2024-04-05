На аэродроме Морозовск уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов

Служба безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны Украины успешно осуществили атаку на российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области, в результате которой уничтожено не менее 6 самолетов, а еще 8 получили существенные повреждения.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на аэродроме базировались бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34, которые враг использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах.

Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

В то же время источники подчеркнули, что "это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал" российских оккупантов.