Янаков - после победы Вереса: Сегодня играли те, кто больше заслужил
Игрок отметился дебютным голом за команду
Фото: НК "Верес"
Нападающий "Вереса" Денис Янаков забил свой первый гол за нынешнюю команду в матче против "Оболони" в рамках 32-го тура УПЛ. Игрок поделился впечатлениями от игры.
"Тренер дал мне шанс - надо его использовать. Я считаю, что сегодня получилось, и главное, что команда победила.
Пенальти? Заработал пенальти, уверенно пробил и все. Сразу решил куда буду бить. Чтобы не было два решения - сразу выбираешь первое и всегда забиваешь.
Думаю, когда есть конкуренция - это хорошо. Сегодня играли те, кто больше заслужил, и это нормально в футболе. Сегодня немного по-другому мы играли, старались прессинговать их на их половине, поэтому сегодня, я считаю, у нас все получилось.
Каждая победа важна. Сегодня вдвойне важна - это ближайший наш конкурент. Слава Богу, что сегодня победили", - сказал Янаков.
Денис Янаков играет в "Вересе" на правах аренды. В начале этого года футболист переехал в Ривне из "Полесья". Аренда действует до конца текущего сезона.
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