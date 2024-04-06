Янаков - после победы Вереса: Сегодня играли те, кто больше заслужил

Нападающий "Вереса" Денис Янаков забил свой первый гол за нынешнюю команду в матче против "Оболони" в рамках 32-го тура УПЛ. Игрок поделился впечатлениями от игры.

"Тренер дал мне шанс - надо его использовать. Я считаю, что сегодня получилось, и главное, что команда победила.

Пенальти? Заработал пенальти, уверенно пробил и все. Сразу решил куда буду бить. Чтобы не было два решения - сразу выбираешь первое и всегда забиваешь.

Думаю, когда есть конкуренция - это хорошо. Сегодня играли те, кто больше заслужил, и это нормально в футболе. Сегодня немного по-другому мы играли, старались прессинговать их на их половине, поэтому сегодня, я считаю, у нас все получилось.

Каждая победа важна. Сегодня вдвойне важна - это ближайший наш конкурент. Слава Богу, что сегодня победили", - сказал Янаков.