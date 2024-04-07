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Янаков: Кто будет бить пенальти - решают тренеры

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Игрок Вереса - после победы над Оболонью

Янаков: Кто будет бить пенальти - решают тренеры

Фото: НК "Верес"

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Полузащитник ривненского "Вереса" Денис Янаков рассказал о своем реализованном пенальти в ворота "Оболони", а также об отмененном втором голе.

"Кто будет бить пенальти - решают тренеры. Было решение, что буду бить я, или Коля. Я сказал Коле, что сам пробью. Был уверен и хорошо, что забил.

В эпизоде с отмененным голом был очень разочарован. Думал, это будет мой первый дубль в УПЛ. Не верил, что там был офсайд. Потому что в динамике казалось, что Коле еще метра два до линии офсайда оставалось. Этот отмененный гол меня расстроил", - сказал Янаков.

Ровенский "Верес" разгромил киевскую "Оболонь" в 23-м туре УПЛ (3:0). Благодаря этому результату красно-черные обошли "пивоваров" в турнирной таблице. "Верес" теперь 13-й, а "Оболонь" - 14-я.

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Верес (Ровно) Денис Янаков
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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