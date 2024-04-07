УПЛ. Черноморец - Александрия 3:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Яркий украинский поединок в украинском стиле
Фото: Чорноморець
В 23-м туре УПЛ одесский "Черноморец" переиграл на своем поле "Александрию". Начало матча было полностью за хозяевами - 2 гола и удаление для соперника уже к 18-й минуте. В конце тайма положение улучшил Ермаков, однако гол Шулянского на 45+2 минуте продемонстрировал, что александрийцы не хотят сдаваться.
Огромное желание изменить ситуацию даже в меньшинстве "Александрия" показала по-перерыве. Беляев сократил отставание в счете до одного мяча, но на большее команда не смогла. Коллектив Романа Григорчука приобретает 3 очка.
Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24
7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" - "Александрия" 3:2
Голы: Васильев 10, Путря 18 (пенальти), Ермаков 44 - Шулянский 45+2, Беляев 52
Удаления: Кампуш 16
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