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УПЛ. Черноморец - Александрия 3:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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Яркий украинский поединок в украинском стиле

УПЛ. Черноморец - Александрия 3:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Чорноморець

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В 23-м туре УПЛ одесский "Черноморец" переиграл на своем поле "Александрию". Начало матча было полностью за хозяевами - 2 гола и удаление для соперника уже к 18-й минуте. В конце тайма положение улучшил Ермаков, однако гол Шулянского на 45+2 минуте продемонстрировал, что александрийцы не хотят сдаваться.

Огромное желание изменить ситуацию даже в меньшинстве "Александрия" показала по-перерыве. Беляев сократил отставание в счете до одного мяча, но на большее команда не смогла. Коллектив Романа Григорчука приобретает 3 очка.

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Александрия" 3:2

Голы: Васильев 10, Путря 18 (пенальти), Ермаков 44 - Шулянский 45+2, Беляев 52

Удаления: Кампуш 16

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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