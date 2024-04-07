СМИ: Трамп раскрыл планы по прекращению войны в случае своего президентства. Украина должна отдать территории
Сохранить лицо должны обе стороны, считает кандидат в президенты США
Getty Images / Global Images Ukraine
Кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет план завершения войны в Украине. О деталях этого плана политик поделился в личных беседах со своим окружением. План предусматривает территориальные уступки Украины, пишет издание The Washington Post.
В СМИ говорится о том, что стратегия Трампа кардинально отличается от той, которая есть у Байдена (сдерживание РФ и помощь Украине). Трамп хочет закончить войну так, чтобы "лицо сохранили" обе стороны. Для этого может быть применено давление на Украину относительно территориальных уступок. В частности, план предусматривает отказ Украины от Крыма и приграничных районов Донбасса в пользу России.
Также журналисты пишут о том, что Трамп высказывает мысли о принятии некоторыми жителями Украины идеи о вхождении в Российскую Федерацию.
Напомним, что президентские выборы в США состоятся осенью 2024-го года.
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