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СМИ: Трамп раскрыл планы по прекращению войны в случае своего президентства. Украина должна отдать территории

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Сохранить лицо должны обе стороны, считает кандидат в президенты США

СМИ: Трамп раскрыл планы по прекращению войны в случае своего президентства. Украина должна отдать территории

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет план завершения войны в Украине. О деталях этого плана политик поделился в личных беседах со своим окружением. План предусматривает территориальные уступки Украины, пишет издание The Washington Post.

В СМИ говорится о том, что стратегия Трампа кардинально отличается от той, которая есть у Байдена (сдерживание РФ и помощь Украине). Трамп хочет закончить войну так, чтобы "лицо сохранили" обе стороны. Для этого может быть применено давление на Украину относительно территориальных уступок. В частности, план предусматривает отказ Украины от Крыма и приграничных районов Донбасса в пользу России.

Также журналисты пишут о том, что Трамп высказывает мысли о принятии некоторыми жителями Украины идеи о вхождении в Российскую Федерацию.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся осенью 2024-го года.

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Источник:
The Washington Post
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 18:54
Кто бы сомневался...
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
07.04.2024 в 18:54
Кто бы сомневался...
Ответить
0
0

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