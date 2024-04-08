"Практически нет расходов". Друг Милевского раскрыл подробности о финансовом состоянии экс-игрока Динамо
Вырезка с эксклюзивного интервью
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Друг Артема Милевского Сергей Третьяк рассказал в интервью УАФ о нынешних расходах бывшего нападающего киевского "Динамо".
- Это правда, что Милевский спустил все свое состояние и сейчас у него ничего нет?
- Ничего подобного. Артем покупал недвижимость в Беларуси и сейчас ее успешно сдает. Также он помогает родителям, которые не переживают за свою пенсию. Финансовая подушка у него есть.
- Сколько вам и Артему нужно денег на один день, какую сумму вы тратите за сутки?
- У нас практически никаких расходов нет, потому что все продукты нам пересылает моя мама из села. Алкоголь мы не пьем, по ресторанам не ходим, разве что нас куда-то пригласят бартером. Мы тратим только на зарплату своих сотрудников.
- Ну а коммуналка, дом-то большой, двухэтажный?
- Коммуналка получается полторы тысячи гривен за месяц. У нас есть скважина и вода бесплатная.
- А газ? Попробуй отопить такую площадь...
- У нас электрические теплые полы и на втором этаже я их не включаю. Плюс охрана, вывоз мусора. Ну, где-то три тысячи выходит. Повезло, что дом новенький, экономный. А весной-летом садовника придется нанимать - это еще плюс 12 тысяч гривен, чистка бассейна - пять тысяч.
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