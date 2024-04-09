Курт Волкер рассказал, когда Конгресс США проголосует за помощь Украине в размере 61 млрд долларов

Помощь Украине от США составит 61 млрд долларов и будет одобрена уже в апреле. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Я считаю, что дополнительная помощь Украине составит 61 млрд. И я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Я ошибался раньше. Я готов снова ошибиться. Но вы, возможно, помните, я был здесь, в Киеве, в мае прошлого года, и меня спросили о запросе администрации на 15 млрд, и я сказал: нет, будет 60, и это потому, что никто не хочет голосовать по этому вопросу дважды", - заявил он.

При этом Волкер добавил, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине. Если этот вопрос вынесут на рассмотрение - его поддержат от 300 до 350 избранников. Волкер также сказал, что накануне спикер Палаты представителей высказал три варианта выделения помочь Украине.