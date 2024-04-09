Шмыгаль анонсировал справедливое бронирование от мобилизации

Кабинет министров Украины в ближайшее время разработает обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определит исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, а эффективная оборона является синергией усилий фронта и тыла.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", - добавил он.

Премьер отметил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. В том же числе было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.