Шмыгаль анонсировал справедливое бронирование от мобилизации
Уже составляется список критически важных объектов
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Кабинет министров Украины в ближайшее время разработает обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определит исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Как отметил Шмыгаль, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, а эффективная оборона является синергией усилий фронта и тыла.
"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", - добавил он.
Премьер отметил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. В том же числе было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.
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