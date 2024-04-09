Президент Десны: Будут деньги – будет клуб. У нас забронировано место в УПЛ
И снова - о возрождении Десны
0462.ua
На неделе появилась информация о том, что черниговская "Десна" со следующего сезона может возобновить свою профессиональную деятельность.
Президент клуба Владимир Левин отреагировал на последние новости о возрождении клуба.
"Мы ведем переговоры со спонсорами. Будут деньги – будет клуб. О конкретике говорить еще рано. Самое главное, что сейчас у "Десна" есть забронированное место в УПЛ. Если мы его потеряем, то смысла возрождать клуб не будет, мы просто не найдем спонсоров.
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Даже если УАФ позволит нам стартовать в УПЛ, я считаю, что "Десна" должна начинать хотя бы с Первой лиги. Набрать футболистов на Премьер-лигу за пол сезона – очень дорого. Для этого требуется мощный инвестор", – рассказал Левин.
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