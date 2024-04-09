Президент Десны: Будут деньги – будет клуб. У нас забронировано место в УПЛ

На неделе появилась информация о том, что черниговская "Десна" со следующего сезона может возобновить свою профессиональную деятельность.

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Президент клуба Владимир Левин отреагировал на последние новости о возрождении клуба.

"Мы ведем переговоры со спонсорами. Будут деньги – будет клуб. О конкретике говорить еще рано. Самое главное, что сейчас у "Десна" есть забронированное место в УПЛ. Если мы его потеряем, то смысла возрождать клуб не будет, мы просто не найдем спонсоров.

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