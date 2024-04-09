Малиновский опубликовал видео, как Харьков под обстрелами россиян играет в футбол

Россия продолжает атаковать Харьков всеми доступными средствами поражения. Город продолжает подвергаться террористическим атакам.

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Тем не менее, харьковчане продолжают стараться жить своей жизнью – даже пытаться играть в футбол.

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Так, украинский легионер "Дженоа" опубликовал видео одного из обстрелов города, и как на него отреагировали люди, которые играли в футбол на одной из городских "клеток".