Малиновский опубликовал видео, как Харьков под обстрелами россиян играет в футбол
Город живет, не смотря ни на что
instagram.com/dsns_kharkiv
Россия продолжает атаковать Харьков всеми доступными средствами поражения. Город продолжает подвергаться террористическим атакам.
Тем не менее, харьковчане продолжают стараться жить своей жизнью – даже пытаться играть в футбол.
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Так, украинский легионер "Дженоа" опубликовал видео одного из обстрелов города, и как на него отреагировали люди, которые играли в футбол на одной из городских "клеток".
April, 2024. Kharkiv. pic.twitter.com/eFkC6J0sLn— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) April 9, 2024
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