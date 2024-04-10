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В Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27

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"Что-то искал. Нашёл" (с)

В Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27

Jeff Viano

Новина українською

Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал Плетенчук в Facebook.

Детали уничтожения вражеского вертолета пока неизвестны.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 10 апреля, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 325 вертолетов.

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Опубликовал: Александр Бураков
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