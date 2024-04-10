В Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27
"Что-то искал. Нашёл" (с)
Jeff Viano
Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал Плетенчук в Facebook.
Детали уничтожения вражеского вертолета пока неизвестны.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 10 апреля, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 325 вертолетов.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский: У нас есть план контрнаступления. Обязательного победим
- "Не думаю, что гол повлиял на него". Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с Манчестер Сити
- ЛЧ. Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3. Праздник безумия и эстетики на Сантьяго Бернабеу
- Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн