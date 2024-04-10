  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава СБУ Малыш стал для Путина целью номер один - СМИ
В тренде

Глава СБУ Малыш стал для Путина целью номер один - СМИ

Общие новости

Теперь найдут визитки Малюка?

Глава СБУ Малыш стал для Путина целью номер один - СМИ

СБУ

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин определил главу СБУ Василия Малюка как первую цель. Таким образом в РФ собирается "повесить" ответственность за теракт исламистов в ТЦ "Крокус" в Подмосковье на украинского главу Службы безопасности.

Об этом сообщают информированные источники ряда украинских СМИ.

"Путин не может простить Службе два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки дронов Sea Baby на корабли РФ", - отметили в комментарии.

По данным источников, еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали нефтеперерабатывающие заводы России. Также Служба безопасности успешно противодействует российской агентуре внутри украинского государства.

"Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малыша", - добавили источники.

22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошел крупнейший за 20 лет теракт - вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Погибли по меньшей мере 139 человек.

По теме
yellow-arrow
"Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
yellow-arrow
В Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27
yellow-arrow
Силы ПВО ночью уничтожили 14 шахедов и две ракеты
Владимир Путин СБУ Василий Малюк война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
RicoRico (Кривой Рог)
10.04.2024 в 13:38
Фу бл9... Знову Путін і малюки. Старий бункерний збочинець
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
RicoRico (Кривой Рог)
10.04.2024 в 13:38
Фу бл9... Знову Путін і малюки. Старий бункерний збочинець
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
10.04.2024 в 13:33
почему целью №1 для них не стал баканов-друг детства ......
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости