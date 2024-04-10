Глава СБУ Малыш стал для Путина целью номер один - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин определил главу СБУ Василия Малюка как первую цель. Таким образом в РФ собирается "повесить" ответственность за теракт исламистов в ТЦ "Крокус" в Подмосковье на украинского главу Службы безопасности.

Об этом сообщают информированные источники ряда украинских СМИ.

"Путин не может простить Службе два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки дронов Sea Baby на корабли РФ", - отметили в комментарии.

По данным источников, еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали нефтеперерабатывающие заводы России. Также Служба безопасности успешно противодействует российской агентуре внутри украинского государства.

"Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малыша", - добавили источники.

22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошел крупнейший за 20 лет теракт - вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Погибли по меньшей мере 139 человек.