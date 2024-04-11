Президент Десны: Боруссия Д не контактировала с нами по поводу реконструкции стадиона

Президент "Десны" Владимир Левин прокомментировал информацию о том, что "Боруссия" Дортмунд поможет в реконструкции стадиона клуба, пострадавшего от российских обстрелов.

- Была информация, что "Боруссия" (Дортмунд) готова помочь в реконструкции стадиона "Десны". Немецкий клуб с вами связывался?

- Об этом написал бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Я, так же, как и вы, прочитал об этом в прессе. "Боруссия" с нами по этому поводу вообще не контактировала.

Если они разговаривали с Ткаченко, значит, он не смог наладить коммуникацию между "Десной" и "Боруссией" (Дортмунд), - сказал Левин.