Президент Десны: Боруссия Д не контактировала с нами по поводу реконструкции стадиона
Стадион в Чернигове пострадал в результате обстрелов российской армии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Десны" Владимир Левин прокомментировал информацию о том, что "Боруссия" Дортмунд поможет в реконструкции стадиона клуба, пострадавшего от российских обстрелов.
- Была информация, что "Боруссия" (Дортмунд) готова помочь в реконструкции стадиона "Десны". Немецкий клуб с вами связывался?
- Об этом написал бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Я, так же, как и вы, прочитал об этом в прессе. "Боруссия" с нами по этому поводу вообще не контактировала.
Если они разговаривали с Ткаченко, значит, он не смог наладить коммуникацию между "Десной" и "Боруссией" (Дортмунд), - сказал Левин.
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