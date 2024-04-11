  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Десны: Боруссия Д не контактировала с нами по поводу реконструкции стадиона
В тренде

Президент Десны: Боруссия Д не контактировала с нами по поводу реконструкции стадиона

Общие новости
Обновлено

Стадион в Чернигове пострадал в результате обстрелов российской армии

Президент Десны: Боруссия Д не контактировала с нами по поводу реконструкции стадиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин прокомментировал информацию о том, что "Боруссия" Дортмунд поможет в реконструкции стадиона клуба, пострадавшего от российских обстрелов.

- Была информация, что "Боруссия" (Дортмунд) готова помочь в реконструкции стадиона "Десны". Немецкий клуб с вами связывался?

- Об этом написал бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Я, так же, как и вы, прочитал об этом в прессе. "Боруссия" с нами по этому поводу вообще не контактировала.

Если они разговаривали с Ткаченко, значит, он не смог наладить коммуникацию между "Десной" и "Боруссией" (Дортмунд), - сказал Левин.

Читайте такжеПрезидент Десны: Будут деньги – будет клуб. У нас забронировано место в УПЛ
По теме
yellow-arrow
Снова энергетика. Зеленский раскрыл подробности ночной ракетной атаки
yellow-arrow
Россия запустила по Украине 40 шахедов. Известно, сколько из них сбили Силы ПВО
yellow-arrow
Минус 810 оккупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Боруссия (Дортмунд) Десна (Чернигов) Владимир Левин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости