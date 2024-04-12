Украина вернула тела ещё 99 погибших военнослужащих
После идентификации тела военнослужащих будут переданы семьям для достойного захоронения
Олег Котенко у Facebook
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 99 павших защитников.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Отмечается, что репатриировать удалось:
- 77 тел военных, которые воевали на Донецком направлении;
- 20 тел воинов, которые воевали на Запорожском направлении;
- 2 тела воинов, которые воевали на Харьковском направлении.
"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - пишет координационный штаб.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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