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Украина вернула тела ещё 99 погибших военнослужащих

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После идентификации тела военнослужащих будут переданы семьям для достойного захоронения

Украина вернула тела ещё 99 погибших военнослужащих

Олег Котенко у Facebook

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На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 99 павших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Отмечается, что репатриировать удалось:

  • 77 тел военных, которые воевали на Донецком направлении;
  • 20 тел воинов, которые воевали на Запорожском направлении;
  • 2 тела воинов, которые воевали на Харьковском направлении.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - пишет координационный штаб.

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Опубликовал: Александр Бураков
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