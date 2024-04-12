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Лукашенко объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины

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"Туда не подойти" (с)

Лукашенко объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам во время визита в РФ.

"Если бы мы сегодня вступили бы в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти".

Также Лукашенко оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.

"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе - ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - отметил он.

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Источник:
Зарубин
Опубликовал: Александр Бураков
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