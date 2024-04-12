Лукашенко объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины
"Туда не подойти" (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе.
Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам во время визита в РФ.
"Если бы мы сегодня вступили бы в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти".
Также Лукашенко оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.
"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе - ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - отметил он.
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