Лукашенко объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе.



Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам во время визита в РФ.

"Если бы мы сегодня вступили бы в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти".

Также Лукашенко оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.

"Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе - ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", - отметил он.