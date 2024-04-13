Россияне оккупировали Богдановку в Бахмутском районе – DeepState
Направление Часового Яра
DeepState
Российские войска полностью оккупировали село Богдановка в Часовояровской городской общине Бахмутского района. Об этом сообщили DeepState.
Вчера также в сети появилось видео, как украинская армия предприняла неудачную попытку отбить часть Богдановки. Россияне продолжают атаковать пехотой и техникой на Часов Яр. Он расположен сразу же за Богдановкой. Однако оккупанты доходят до канала, который в начале населенного пункта, и там и погибают.
Кроме этого у врага нет полного контроля над населенным пунктом Ивановское, расположенного между Бахмутом и Часовым Яром.
Отметим, что площадь Богдановки составляет 1000 квадратных километров. По состоянию на 2014 год там проживало 77 человек.
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