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Россияне оккупировали Богдановку в Бахмутском районе – DeepState

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Направление Часового Яра

Россияне оккупировали Богдановку в Бахмутском районе – DeepState

DeepState

Новина українською

Российские войска полностью оккупировали село Богдановка в Часовояровской городской общине Бахмутского района. Об этом сообщили DeepState.

Вчера также в сети появилось видео, как украинская армия предприняла неудачную попытку отбить часть Богдановки. Россияне продолжают атаковать пехотой и техникой на Часов Яр. Он расположен сразу же за Богдановкой. Однако оккупанты доходят до канала, который в начале населенного пункта, и там и погибают.

Кроме этого у врага нет полного контроля над населенным пунктом Ивановское, расположенного между Бахмутом и Часовым Яром.

Отметим, что площадь Богдановки составляет 1000 квадратных километров. По состоянию на 2014 год там проживало 77 человек.

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Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gican85 (Киев)
13.04.2024 в 10:24
Зеленский уже заявил, что Богдановка не имеет стратегического значения
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
13.04.2024 в 10:24
Зеленский уже заявил, что Богдановка не имеет стратегического значения
Ответить
0
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