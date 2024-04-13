Директор Кривбасса: Для еврокубков рассматриваем стадионы в Германии, Польше и Молдове

Технический директор "Кривбасса" Виталий Павлов поделился мыслями клуба относительно домашнего стадиона для участия в следующем сезоне в еврокубках. Конечно, в случае, если "Кривбасс" пробьется в какой-то из турниров.

"У нас есть специальная рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Сейчас сталкиваемся с очень интересными моментами. Последнюю неделю у нас было по три-четыре zoom-конференции с другими стадионами, с другими странами.

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Рассматриваем как Германию, так и Польшу, возможно, Молдову. Но есть нюансы. Например, на определенных стадионах в Германии можно продавать билеты для стоячих болельщиков, а стандарты УЕФА такого не допускают. Те же самые турникеты. У них нет, а УЕФА предусматривает этот момент. Также моменты с логистикой. В Германию дольше добираться. А Молдова ближе, там есть несколько вариантов. Что до Киева, что до Молдовы около 500 километров. Поэтому можно там проводить матчи. Занимаемся этим вопросом. Очень интересно, ведь для нас это новый вызов и шаг вперед. Но пока ведем переговоры, конкретики никакой нет", - рассказал Виталий Павлов.

После 23-х сыгранных матчей криворожский клуб находится на 2-м месте УПЛ. Прямо сейчас команда играет против "Руха" в 24-м туре. За игрой можно следить на сайте UA-Футбол.