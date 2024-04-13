Вернидуб - после вопроса о работе арбитров: Хватит уже делать из меня какого-то демона
Сегодня Кривбасс не победил
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.
- Ничья - закономерный результат?
- Если 1:1 - то я думаю, закономерный. Значит, не наработали ни мы, ни "Рух" на большее. Поэтому 1:1.
- Где-то первые минут 20 у вас было очень много претензий к арбитрам.
- А почему вы всегда мне такие вопросы задаете? Ну, были претензии. Я что, что-то нагрубил кому-то? Вы меня не ищите на этом. Я их не трогал и трогать не буду. Хватит уже делать из меня какого-то демона.
Только я это делал? А Виталий Пономарев не делал этого? Вы не заметили? Почему вы у меня спрашиваете? Это игра. Человек смотрит футбол в азарте. Ну и что, что из этого произошло? Я что, его обматерил, оскорбил?
- Очень тактично?
- Ну а как? Если человек нарушает правила, и человек не свистит рядом - что мне нужно? То же самое, что делал и второй тренер.
- О важности гола в раздевалку вашей команды, что скажете?
- Нормально, забили неплохой мяч. Во втором тайме, в принципе, моментов-то особо у "Руха" не было. Единственный момент, что мы пропустили. Где-то не хватило концентрации. Хорошее вбегание в центр, передача - мы пропустили.
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Поэтому я думаю, что две команды наиграли на то, что ничья. Для нас это очень неудачный результат, хотелось бы большего. Но что есть, то есть. будем двигаться дальше.
- Вы не выпустили со старта сегодня Бизиману...
- У меня кроме Бизиманы еще есть 24 футболиста в команде. Я их никак не могу все 24 поставить на поле. Мы выбираем, так, как и, я думаю, другой тренер смотрит, и кто ему больше нравится - тот и играет.
Все ребята молодцы, я им очень благодарен. А выбор - это мое право. Я буду делать этот выбор вместе со своим тренерским штабом.
- Когда можно будет увидеть Принса и Клищука?
- Посмотрим. Я очень на него рассчитываю на игру в Одессе с "Черноморцем".
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