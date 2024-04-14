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За сутки - 890 уничтоженных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Среди техники - основной упор на артиллерию

За сутки - 890 уничтоженных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны ликвидировали 890 окупантов. Кроме этого была уничтожена 171 единица техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 453 650 (+890) человек,
  • танков ‒ 7174 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 765 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 11 552 (+34) ед,
  • РСЗО – 1046 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 758 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34),
  • крылатых ракет ‒ 2089 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15459 (+63) ед,
  • специальной техники – 1905 (+12).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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