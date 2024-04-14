Сырский: Российское военное руководство поставило задачу захватить Часов Яр до 9 мая
Хотят оформить "победу"
Military Media Center
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает свою работу в зоне боевых действий. Он отчитался об обстановке на фронте.
“Работал на другом, очень важном и опасном направлении.
Враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, овладении населенным пунктом Времен Яр, создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.
Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, буквально вгрызшихся в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии", - говорится в отчете.
Российское руководство до 9 мая хочет захватить Часов Яр.
“Вместе с тем угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.
В целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭС.
Главный вывод из двухдневной работы на фронте – необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника.
Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений.
Главная задача этих мероприятий – наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов”, - добавил Главнокомандующий.
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