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Будковский - о своей травме: Четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти

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Надо носить специальную маску

Будковский - о своей травме: Четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти

Фото: ФК Полісся

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Нападающий "Полесья" Филипп Будковский рассказал о своем самочувствии после полученной травмы в матче против "Миная". Напомним, что в одном из эпизодов футболист столкнулся головой с Дмитрием Поддубным.

"Сейчас есть хотя бы время уделить внимание детям, а то меня дома почти нет. Состояние после травмы немного уже лучше, хотя болевые ощущения еще бывают. Когда зеваешь или чихаешь, то в поврежденных местах хрустит. Все-таки четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти. Да и зубы еще не отходят. Но ничего, держимся.

Да, потребность в защитной маске есть. Знаете, хочется хотя бы сначала некоторое время подстраховаться. Ведь в стыки надо идти, а в подсознании это еще будет держаться. Тем более, врач предостерегает, что нельзя получать повторную травму", - рассказал Филипп.

В текущем сезоне Будковский сыграл за "Полесье" 20 матчей, в которых забил 5 голов. В прошлом сезоне (в Первой лиге) игрок имел в активе 21 поединок и 13 голов.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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