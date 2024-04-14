Будковский - о своей травме: Четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти

Нападающий "Полесья" Филипп Будковский рассказал о своем самочувствии после полученной травмы в матче против "Миная". Напомним, что в одном из эпизодов футболист столкнулся головой с Дмитрием Поддубным.

"Сейчас есть хотя бы время уделить внимание детям, а то меня дома почти нет. Состояние после травмы немного уже лучше, хотя болевые ощущения еще бывают. Когда зеваешь или чихаешь, то в поврежденных местах хрустит. Все-таки четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти. Да и зубы еще не отходят. Но ничего, держимся.

Да, потребность в защитной маске есть. Знаете, хочется хотя бы сначала некоторое время подстраховаться. Ведь в стыки надо идти, а в подсознании это еще будет держаться. Тем более, врач предостерегает, что нельзя получать повторную травму", - рассказал Филипп.