Пердута: Как-то растерялись, не каждую игру ты играешь в большинстве против Шахтера
Сравнять счет не удалось
Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал поражение "Шахтеру" (0:1). Полтавчане больше получаса играли в большинстве, но сравнять счет не сумели.
- Пообщались с Долганским. Он сказал, что у него осталась какая-то недосказанность. Если в 1-м тайме подопечные выполняли установку, то когда остались в большинстве - что-то пошло не так. По вашему мнению, что?
- "Шахтер" где-то глубоко сел. Мы пока не можем вскрывать такую оборону, нам тяжело. Мне кажется, 11 на 11 мы немножко лучше играли. Как-то растерялись, не каждую игру ты играешь в большинстве против "Шахтера". Но ничего страшного, работаем дальше.
Хорошо, что болельщиков столько много было, благодарность им очень большая за то, что они нас поддерживают. Думаю, в дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы их радовать больше.
- Со стороны казалось, что даже поле не давало возможности разогнаться, как надо.
- Поле для двух команд одинаковое. "Шахтер" разгонялся, а у нас немножко была скомканность. Уверенности как-то не хватает нам, потому что у нас большинство, нам надо спокойно разыгрывать мяч и доводить до логического конца. Не получалось. Думаю, на тренировках поработаем над этим компонентом.
- Через месяц финал Кубка. Какие, по вашему мнению, надо сделать главные выводы после первой встречи с "Шахтером"?
- Тренеры нам подскажут. Будем максимально свои силы отдавать. Какие-то детали, думаю, нам подскажет тренерский штаб, что мы сегодня неправильно делали, чтобы на следующую игру у нас больше получалось все.
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