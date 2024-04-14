Пердута: Как-то растерялись, не каждую игру ты играешь в большинстве против Шахтера

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал поражение "Шахтеру" (0:1). Полтавчане больше получаса играли в большинстве, но сравнять счет не сумели.

- Пообщались с Долганским. Он сказал, что у него осталась какая-то недосказанность. Если в 1-м тайме подопечные выполняли установку, то когда остались в большинстве - что-то пошло не так. По вашему мнению, что?

- "Шахтер" где-то глубоко сел. Мы пока не можем вскрывать такую оборону, нам тяжело. Мне кажется, 11 на 11 мы немножко лучше играли. Как-то растерялись, не каждую игру ты играешь в большинстве против "Шахтера". Но ничего страшного, работаем дальше.

Хорошо, что болельщиков столько много было, благодарность им очень большая за то, что они нас поддерживают. Думаю, в дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы их радовать больше.

- Со стороны казалось, что даже поле не давало возможности разогнаться, как надо.

- Поле для двух команд одинаковое. "Шахтер" разгонялся, а у нас немножко была скомканность. Уверенности как-то не хватает нам, потому что у нас большинство, нам надо спокойно разыгрывать мяч и доводить до логического конца. Не получалось. Думаю, на тренировках поработаем над этим компонентом.

- Через месяц финал Кубка. Какие, по вашему мнению, надо сделать главные выводы после первой встречи с "Шахтером"?

- Тренеры нам подскажут. Будем максимально свои силы отдавать. Какие-то детали, думаю, нам подскажет тренерский штаб, что мы сегодня неправильно делали, чтобы на следующую игру у нас больше получалось все.