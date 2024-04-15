Кулеба ответил на критику ударов по российским НПЗ со стороны США

Критика ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора "не имеет причинно-следственной связи".

Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя совет главы Пентагона Ллойда Остина не наносить удары по российским НПЗ.

"Послушал господина Остина. Очень большой друг Украины, много для нас сделал - но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но я не вижу проблем на мировом. У нас из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан. Это никого не волнует?

Если партнеры говорят: "Мы вам даем семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого, и вот этого" - тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих батарей, нет пакета помощи, и при этом тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета. Тогда о чем говорить? Тогда каждый выживает как может", - подчеркнул Кулеба.