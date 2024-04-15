Sky News: Украина разгромила штаб оккупантов в Луганске ракетами Storm Shadow
Стало известен тип вооружения при нанесении удара
David Monniaux
Украина атаковала штаб российских военных в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет издание Sky News со ссылкой на свои источники.
"Этот удар способствует кампании Украины по освобождению Луганской области от незаконного вторжения Российской Федерации и предотвращению дальнейшего продвижения России в Украину.
Удары по узлам российского военного управления создают беспокойство среди российских сухопутных войск. Уничтожение такого штаба может парализовать принятие военных решений на следующий месяц.
Уничтожение этого штаба станет тяжелым ударом по российской армии и свидетельствует о том, что Украина все еще сохраняет способность нацеливаться на оккупантов в любом месте", - сказал источник.
Напомним, 13 апреля
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