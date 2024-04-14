Официально. В Луганске ВСУ нанесли удар по пункту управления одной из группировок войск россиян

В субботу, тринадцатого апреля, в Сети распространялась информация о прилете на территории временного оккупированного россиянами украинского Луганска. Как говорилось в неофициальных источниках, могло быть попадание в один из заводов, которые использовались оккупантами, или в скопление войск.

Как утром воскресенья, четырнадцатого апреля, сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, попадание было по центру управления одной из группировок российских войск.

"Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное – результативный удар по вражескому объекту на Луганщине 13 апреля 2024-го года. Украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу. Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит БОЛЬШЕ ракет от наших западных партнеров", - написал Олещук.

Каким именно вооружением был нанесен удар – не сообщается.