Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перераспределение средств с телемарафона для ВСУ
Премьер ответил на соответствующую петицию
фото из свободных источников
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию о перенаправлении средств, предназначенных для телемарафонов "Единые новости" и телеканала "FreeДом" на финансирование закупки беспилотников и пикапов для нужд Вооруженных сил, указав, что это нецелесообразно.
"Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики - приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве.
Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно", - говорится в ответе Шмыгаля на петицию.
Также премьер отметил, что в то же время правительством "на системной основе" проводится постоянная работа по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение возможностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны.
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