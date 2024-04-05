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Шмыгаль: Пока в Украине нет нужды в мобилизации 500 тыс. человек, она будет гораздо мягче

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Шмыгаль заверил, что вместе с Зеленским они контролируют ситуацию

Шмыгаль: Пока в Украине нет нужды в мобилизации 500 тыс. человек, она будет гораздо мягче

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине нет нужды в мобилизации 500 тысяч человек в армию, поэтому она будет "намного мягче". Новые бригады ВСУ уже укомплектованы людьми, защитники ждут только оружие, технику и боеприпасы.

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Об этом он сказал в интервью ERR.

Шмыгаль заверил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским они контролируют ситуацию по этому вопросу.

Примером этого является смена главнокомандующего ВСУ. Новый главком Александр Сырский провел аудит сил обороны, также впервые за два года полномасштабного вторжения начались ротации на линии фронта.

"Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет куда более мягкой. Думаю, в этом году мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что новые бригады ВСУ уже укомплектованы людьми, защитники ждут только технику, оружие и боеприпасы.

"У нас есть новые бригады - они уже укомплектованы людьми, но мы ждем оборудования, военной техники и боеприпасов от партнеров. Когда все это прибудет, новые бригады будут укомплектованы - и мы существенно увеличим нашу боевую мощь", - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет необходимости мобилизовать в Украине 500 000 человек.

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