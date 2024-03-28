Шмыгаль и Туск провели переговоры в Варшаве. Обсуждали блокировку границ и не только
Шмыгаль заявил, что ожидает от Польши конкретные ответы на предложенные шаги
kmu.gov.ua
Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для решения кризиса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск сегодня, 28 марта, провели встречу в Варшаве. Они обсудили ситуацию на границе, а также другие вопросы.
Об этом сообщает Министерство развития, территорий и инфраструктуры Украины.
Переговоры продолжались более 6 часов.
"Это был сложный, но откровенный разговор между министерствами и ассоциациями. Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени", - заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша провели очередной раунд украинско-польских правительственных консультаций.
"Украина и Польша стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значимой является взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества", - заявил он.
Во время встречи был обсужден ряд вопросов, которые "представляют взаимный интерес в нашем сотрудничестве".
Кроме того, стороны уделили большое внимание сложным темам: ситуация на границе и торговля в агросекторе.
Шмыгаль заявил, что ожидает от Польши конкретные ответы на предложенные шаги.
"Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", - заявил премьер.
Он отметил, что стратегические отношения предполагают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу.
"Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов", - добавил он.
Популярное сейчас
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
- Будущее Крооса, новый клуб Жиру и худший трансфер Челси. Главные новости за 27 марта
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ