Хобленко - о своем голе: Это было наработано на тренировках

В 24-м туре УПЛ ЛНЗ дома взял верх над "Вересом" - 1:0. Победный гол в активе Алексея Хобленко.

В разговоре с журналистом Sport.ua нападающий черкащан рассказал, что помогло хозяевам победить непростого соперника:

- Мы серьезно готовились к этому противостоянию. Тем более, что предыдущую игру на своем поле - с "Минаем" - проиграли. Поэтому очень хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками.

- Когда ты узнал, что выйдешь с первых минут, ведь в предыдущем туре с "Динамо" ты был среди запасных? - Как обычно, накануне поединка. Настраивался на жесткое противостояние со стопперами ровенчан, ведь "Верес" - команда с характером. И важно было не уступить в боевитости.

- ЛНЗ и "Верес" играют по практически похожей тактической схеме. Что позволило черкащанам сегодня чаще угрожать владениям гостей? - Мы были быстрее и это приносило дивиденды в решающие моменты.

- Чего от тебя требовал во время поединка наставник Олег Дулуб? - Действовать как можно ближе к центральным защитникам ривненчан, прессинговать их, усложнять розыгрыш мяча. А при атаке открываться под передачи вразрез партнеров.

- Забитый тобой мяч был из разряда домашних заготовок? - Скорее, это было из наработанного на тренировках. Геннадий Пасич прострелил, а я сыграл на опережение. Все, как по нотам. Очень доволен, что именно мой удар оказался решающим, потому что мы сегодня наиграли на победу.

Сейчас Алексей Хобленко провел в текущем сезоне за ЛНЗ 18 матчей и забил 2 гола. Контракт с опытным форвардом рассчитан до 31 декабря 2024 года.