Хобленко: это было наработано на тренировках
Нападающий ЛНЗ о голе в ворота Вереса
Фото: ФК ЛНЗ
В 24-м туре УПЛ ЛНЗ дома взял верх над "Вересом" - 1:0. Победный гол в активе Алексея Хобленко.
В разговоре с журналистом Sport.ua нападающий черкащан рассказал, что помогло хозяевам победить непростого соперника:
- Мы серьезно готовились к этому противостоянию. Тем более, что предыдущую игру на своем поле - с "Минаем" - проиграли. Поэтому очень хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками.
- Когда ты узнал, что выйдешь с первых минут, ведь в предыдущем туре с "Динамо" ты был среди запасных?
- Как обычно, накануне поединка. Настраивался на жесткое противостояние со стопперами ровенчан, ведь "Верес" - команда с характером. И важно было не уступить в боевитости.
- ЛНЗ и "Верес" играют по практически похожей тактической схеме. Что позволило черкащанам сегодня чаще угрожать владениям гостей?
- Мы были быстрее и это приносило дивиденды в решающие моменты.
- Чего от тебя требовал во время поединка наставник Олег Дулуб?
- Действовать как можно ближе к центральным защитникам ривненчан, прессинговать их, усложнять розыгрыш мяча. А при атаке открываться под передачи вразрез партнеров.
- Забитый тобой мяч был из разряда домашних заготовок?
- Скорее, это было из наработанного на тренировках. Геннадий Пасич прострелил, а я сыграл на опережение. Все, как по нотам. Очень доволен, что именно мой удар оказался решающим, потому что мы сегодня наиграли на победу.
Сейчас Алексей Хобленко провел в текущем сезоне за ЛНЗ 18 матчей и забил 2 гола. Контракт с опытным форвардом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
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