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Ночью над Украиной ПВО уничтожила все девять шахедов

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Ночью над Украиной ПВО уничтожила все девять шахедов

Скриншот з відео

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В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Украину 9 ударными дронами типа Shahed-131-136 с мыса Чауда (Крым). Противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила все воздушные цели.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - отметил Олещук.

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Источник:
командующий Воздушных сил ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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