Ночью над Украиной ПВО уничтожила все девять шахедов

В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Украину 9 ударными дронами типа Shahed-131-136 с мыса Чауда (Крым). Противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила все воздушные цели.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - отметил Олещук.