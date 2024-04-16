Боррель - о помощи Украине: Дешевле купить Patriot, чем потом восстанавливать ТЭС
Прагматичный подход
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что для защиты энергообъектов Украины от российских атак целесообразнее купить системы противовоздушной обороны Patriot, чем потом восстанавливать разрушенные Россией украинские энергообъекты.
Об этом он рассказал изданию Le Monde.
"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - заявил главный дипломат ЕС", - сказал Боррель.
Напомним, ночью 11 апреля
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