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Боррель - о помощи Украине: Дешевле купить Patriot, чем потом восстанавливать ТЭС

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Боррель - о помощи Украине: Дешевле купить Patriot, чем потом восстанавливать ТЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что для защиты энергообъектов Украины от российских атак целесообразнее купить системы противовоздушной обороны Patriot, чем потом восстанавливать разрушенные Россией украинские энергообъекты.

Об этом он рассказал изданию Le Monde.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - заявил главный дипломат ЕС", - сказал Боррель.

Напомним, ночью 11 апреля Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС на Киевщине.

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Источник:
Le Monde
Опубликовал: Александр Бураков
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