Десна в следующем сезоне может возродиться под новым именем

В следующем сезоне может состоятся реинкарнация черниговской "Десны", сообщает главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов.

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По информации источника, поскольку у "старой" "Десны" большие долги перед футболистами (около 400 тысяч евро), юридически это будет новый клуб и будет называться "Десна-1960".

Вероятно, новосозданный клуб будет заявлен на Вторую лигу, так как сейчас у ПФЛ минимальные требования к клубам, которые хотят получить профессиональный статус.

Кто будет инвестором черниговского клуба пока что неизвестно. Возможно, команду возглавит Александр Рябоконь, который успешно работал с оригинальной "Десной" с 2012-го по 2022-й год.