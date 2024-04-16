Украинские клубы поддержали команду переселенцев Мрия-Гостомель
Команда создана в Гостомеле в 2023 году
В Гостомеле под Киевом в 2023 году появилась первая в мире футбольная команда среди переселенцев "Мрия-Гостомель". Это гуманитарный проект, который существует на пожертвования, весной этого года помощь переселенцам оказали и клубы Украинской Первой и Премьер-Лиги.
"Мрия" была создана Дмитрием Дубасом и известным волонтером и телеведущим Николаем Васильковым с целью социализации внутренне переговоренных лиц, вовлечение их в массовые мероприятия и обретение авторитета в общинах временного проживания. Первый сезон команда провела в районном чемпионате Приирпения, где стала самой посещаемой среди всех участников. Сейчас команда выступает в высшей лиге Киевской области, идет на 6 месте в турнирной таблице.
"Первым патроном "Мрии" стал донецкий "Шахтер". Горняки из-за своего благотворительного фонда сделали донат, которого нам хватило для оплаты за участие в соревнованиях на первенство Киевской области. Также руку помощи протянул нам "Левый Берег". В условиях реконструкции арены в Гостомеле наши "мечтатели" имеют возможность домашние поединки проводить на полях футбольного комплекса на Осокорках, за что мы очень увлечены руководству", - сказал основатель "Мрия-Гостомель" Дмитрий Дубас.
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