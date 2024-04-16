Украинские клубы поддержали команду переселенцев Мрия-Гостомель

В Гостомеле под Киевом в 2023 году появилась первая в мире футбольная команда среди переселенцев "Мрия-Гостомель". Это гуманитарный проект, который существует на пожертвования, весной этого года помощь переселенцам оказали и клубы Украинской Первой и Премьер-Лиги.

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"Мрия" была создана Дмитрием Дубасом и известным волонтером и телеведущим Николаем Васильковым с целью социализации внутренне переговоренных лиц, вовлечение их в массовые мероприятия и обретение авторитета в общинах временного проживания. Первый сезон команда провела в районном чемпионате Приирпения, где стала самой посещаемой среди всех участников. Сейчас команда выступает в высшей лиге Киевской области, идет на 6 месте в турнирной таблице.