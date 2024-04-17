Ко Дню рождения Сергея Пучкова. Что объединяет украинского тренера и танцовщицу Айседору Дункан?

Сегодня известный украинский тренер Сергей Пучков отмечает День рождения.

За 62 года в жизни именинника случалось немало интересных и веселых историй, о которых он вспоминает до сих пор. Особенно много их было в Одессе – городе, в который он приглашался неоднократно в роли футболиста и в котором провел не один сезон. В начале 80-х Пучков играл в одесском СКА, а в начале 90-х защищал цвета "Черноморца". Спустя много лет после завершения активных выступлений в футболе он неоднократно приезжал в Южную Пальмиру и как тренер разных команд. В период его работы в симферопольской "Таврии" очередной визит в Одессу привел к веселой ситуации, которая не могла не вызвать улыбку у тех, кто о ней узнал. Как, собственно, и у самого наставника крымского клуба.

Прибыв тогда в приморский город, "Таврия" сменила место своей временной дислокации в нем. Надо полагать, с целью ощутить полноту всей гаммы положительных эмоций от сочетания с достопримечательностями Одессы, крымская команда поселилась в одной из старейших гостиниц – "Лондонской", основанной еще в далеком 1846 году. От остальных гостиниц она отличается не только неповторимой аурой двух предыдущих веков, но и наличием памятных табличек, прикрепленных на стенах коридора у входа в номер. На каждой из них портрет знаменитого постояльца, его краткая биография и год проживания в отеле. Каково же было удивление Сергея Пучкова, когда он узнал, что доставшийся ему "люкс" с номером 326 когда-то принадлежал известной американской танцовщице Айседоре Дункан. "Это же надо - какие люди здесь останавливались до меня!", - улыбаясь, шутливо подметил наставник "Таврии", открывая двери апартаментов, в которые в далеком 1924 году входила та самая танцовщица, жена Сергея Есенина.

Интересно, что для главного тренера "Таврии" гостиница "Лондонская" ассоциируется с приятными воспоминаниями прошлого: в 1981 году, будучи игроком одесского СКА, он гулял в нем собственную свадьбу.

Кстати, многолетний ассистент Пучкова – Константин Полищук, помогавший ему во время работы в "Таврии", также оказался невольно вовлеченным в искусство. Правда, в другой жанр – киношный. Во время визита в Одессу он поселился в номере, где когда-то жил легендарный кинорежиссер Александр Довженко. Остальные члены команды тоже оказывались в таких, где рядом висели памятные таблички. Кто-то поселился в номере, который использовал известный итальянский киноактер Марчелло Мастрояни, а кто-то перед игрой с "Черноморцем" жил в номерах, где были постояльцами певец Леонид Утесов, писатели Роберт Стивенсон, Жорж Сименон, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн.